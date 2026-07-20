Sara Fernández

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Espectacular imagen aérea de Madrid: cerca de un 1.800.000 personas celebran el triunfo de la roja

Sara Fernández PI STUDIO

Cerca de 1.800.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, han acompañado a la selección española durante su recorrido por las calles de la capital para celebrar la conquista del Mundial y la segunda estrella de su historia.