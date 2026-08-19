A.D.

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Locura para hacerse con una entrada para ver a España en el Tartiere: más de 7.000 personas en la cola online y una hora de espera

Puntuales, incluso desde antes de las 12:00 horas -momento en el que se ponían a la venta-, cientos de oviedistas esperaban en la página web de la Federación Española de Fútbol para comprar una entrada para ver el España-República Checa que se disputará en el Carlos Tartiere el próximo 3 de octubre. En el día de hoy, solo los abonados carbayones podían adquirir estas localidades en exclusiva y la locura fue total, con más de 7.000 personas a la cola y cerca de una hora de espera tras la primera media hora de venta.