Miles de pequeños transportistas de toda España se han manifestado hoy por el centro de Madrid para exigir a la ministra de Transportes que se siente a negociar con ellos y atienda sus peticiones. Aseguran que no se sienten representados por el Comité Nacional de Transportes y señalan que no abandonarán las movilizaciones hasta que no se les considere interlocutores válidos. El presidente de Plataforma en Defensa del Transportes, Manuel Hernández, ha aceptado acudir esta tarde a la reunión con la ministra Raquel Sánchez. "Si me invita, me tendrá allí con mi equipo y nos pondremos a hablar", ha dicho sin concretar si desconvocarán el paro o no.