La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha mostrado hoy convencida de que habrá acuerdo entre los países miembros de la Unión respecto al objetivo de reducción del consumo de gas aunque ha advertido que para España no será del 15 por ciento. Teresa Ribera ha insistido en que el Gobierno no contempla ninguna medida de "racionamiento en hogares". "Creo que vamos a ver un acuerdo...Aunque echemos de menos algunas de nuestras propuestas estamos obligados a decir que sí...Cuento con que tendremos un objetivo de reducción, pero no del 15, sino significativamente por debajo", ha dicho desde Bruselas antes de comenzar el Consejo de Ministros de Energía de la UE.