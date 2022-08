En la administración pública ya es obligatorio que el aire acondicionado no esté por debajo de los 27 grados. A esta temperatura tendrán que acoplarse también comercios, transporte y empresas. España tiene que reducir un 7% el consumo de gas aunque en locales donde la temperatura alcanza los 33 grados no ven factible poner el aire a 27 grados. A los ciudadanos también se les recomienda no abusar del aire, abrir las ventanas por la noche o apagar las luces, cualquier medida que ayude a ahorrar es bienvenida.