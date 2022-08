VÍDEO: Así fue mi primera experiencia en BLABLACAR

Mi nombre es Helena Montenegro y acabo de hacer mis primeros viajes en Blablacar. Hablo en plural porque tuve que hacer dos trayectos en cuatro coches distintos. Había escuchado hablar de la aplicación varias veces en mi vida, aunque no conocía a nadie que la hubiera utilizado antes. El único trayecto largo que suelo hacer durante el año es a un pequeño pueblo en Puebla de Sanabria -Castilla y León- donde pasamos el verano en una casa familiar. Normalmente no tenía problemas en cuanto al transporte ya que íbamos y volvíamos todos a la vez desde Madrid. Este año la cosa ha cambiado un poco: he pasado los meses de julio y agosto viviendo en Oviedo sin carnet de conducir.