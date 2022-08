Los primeros pasajeros que han conseguido su bono gratis lo exhiben tan felices. Ha habido algunas colas en las taquillas porque solo ahí o en las máquinas autoventa se puede obtener el abono de media distancia. Pero la espera merece la pena porque los ahorros son importantes. Solo tendrá que pagar 20 euros si no hace 16 viajes en 4 meses. 10 euros en el caso de Cercanías. El abono se puede coger en cualquier momento durante su vigencia. No intenten comprarlo en la web porque no se puede. Únicamente el de Cercanías a través de la aplicación, aunque hemos comprobado que es una tarea complicada.