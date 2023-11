Es una de las tradiciones importadas desde tierras americanas que más han calado entre los consumidores asturianos. El Black Friday da el pistoletazo de salida a la campaña navideña y muchos asturianos han salido hoy a la calle para hacerse con descuentos que en algunos casos pueden alcanzar el 40%. "He encontrado una parka a 30 euros, me parece un chollo", explica Yamila Benítez. "He madrugado pero ya había colas para pagar y para probarse la ropa", añade. Las ofertas de viernes negro llegaron anoche a las plataformas online de las grandes cadenas de ropa pero muchos prefieren recorrer las tiendas y ver in situ los productos. "Voy a comprar un abrigo para mi madre que está rebajado al 40%, necesitamos ese momentín de descuentos antes de que los precios suban otra vez el mes que viene", explica la ovetense María Fanjul. "El adelanto de los descuentos es porque no se vende nada pero yop he picado ya", confiesa Elvia García. "Es un buen momento para comprar y para hacerse con los regalos de Navidad, yo ya compré hace unos días, a mí también me han enganchado", explica Carlos Patón.