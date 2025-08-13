Si el próximo día de Año Nuevo usted entra en una cafetería y (quizá para quitar la resaca) se pide un chocolate y unos churros, los dueños del establecimiento estarán obligados a que la factura por su consumición se envíe electrónicamente a la Agencia Tributaria. ¿Cómo lo harán? Mediante un nuevo sistema denominado "Verifactu", un programa informático ideado a la luz de la Ley Antifraude de 2021 que todas las empresas y autónomos de España deberán incorporar en 2026.

"Verifactu", de manera resumida, es un programa informático creado para que Hacienda controle en tiempo real todas las facturas de todos los negocios del país. Adiós a las facturaciones en Word o Excel, bienvenidas las electrónicas. Hasta el último ticket de caja deberá incorporar un código QR que lo identifique y que podrá ser comprobado por el cliente.

El nuevo método, creado al amparo de la regulación europea (en países como Portugal ya funciona), tiene tres objetivos principales: combatir el fraude fiscal (la contabilidad en B es habitual en bastantes pequeños negocios), agilizar los trámites administrativos mediante su digitalización, y reducir el uso de papel.