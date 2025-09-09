El presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció esta mañana en Oviedo y ante el presidente del Principado, Adrián Barbón, que la futura fábrica de vehículos militares de El Tallerón tendrá entre 300 y 500 puestos de trabajo en tan solo doce meses si se alcanza el ritmo de producción previsto. Además, Escribano señaló que se está cerrando un acuerdo con Hunosa para construir una pista de pruebas de vehículos militares, de unos 1.600 metros de longitud, en antiguos terrenos mineros de los concejos de Langreo y Mieres.

Escribano avanzó que la nueva fábrica de El Tallerón estará lista para producir blindados en un plazo de entre seis y ocho meses, con la previsión de que funcione a pleno rendimiento en un período comprendido entre los 18 y 24 meses.

"Asturias es una región que se ha volcado con nosotros y en la que hemos encontrado la máxima colaboración", señaló Escribano tras reunirse esta mañana con Barbón. El presidente del Principado afirmó que el proyecto de Indra consolida a Asturias como "tierra de oportunidades" y comparó el resurgir del sector de la defensa con el que ha experimentando el sector naval en la región.