Amor Domínguez / Manuel Ibáñez

Hacienda empieza a pagar 4.000 euros a los trabajadores que ya son pensionistas: la clave para solicitar este ingreso

Buenas noticias para los pensionistas. El Ministerio de Hacienda insta a los mutualistas a solicitar las devoluciones del IRPF pagado de más, junto con los intereses generados, una deuda que la Agencia Tributaria está devolviendo ya desde este mes a los cotizantes a mutuas de previsión social-principalmente entre 1967 у 1978-, y que no han podido desgravarse las cotizaciones realizadas, o bien, tributaron sus pensiones en su totalidad sin que se aplicara la reducción correspondiente en la Renta.