Amor Domínguez / Manuel Ibáñez

El problema de las herencias a los hijos si el padre no ha dejado testamento: así se reparte con tíos u otros familiares

Los expertos en herencias recomiendan siempre hacer testamento, pues en caso de no existir, será la ley la que decidirá sobre el destino de los bienes del fallecido. Se trata de la mejor manera de manifestar la voluntad de la persona, ya que se hace constar de forma legal la voluntad, facilitando la transmisión de los bienes y evitando problemas a familiares y allegados. Por lo tanto, una herencia testada se rige por la voluntad del fallecido, expresada a través del testamento, y la intestada la regula la Ley, prescindiendo de la voluntad del causante.