A.D.

Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene "un potencial enorme" para la industria ferroviaria

Industrias como la de la construcción naval o la de la defensa están pisando el acelerador en Asturias y otras, como la del material ferroviario, tienen gran potencial para ganar velocidad. Eso último lo remarcaron ayer con insistencia representantes del Principado, del Gobierno central y de empresas del sector en una jornada celebrada en Madrid impulsada por la Oficina Económica y Comercial de Asturias junto a Compromiso Asturias XXI, FADE y las Cámaras de Comercio de Asturias.