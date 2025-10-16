A.D.

La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos

Asturias vuelve a estar en el mapa de inversiones de los gigantes chinos del automóvil. Para evitar aranceles y estar más cerca de sus crecientes clientes en Europa, las compañías chinas prepararan una nueva oleada de inversiones en fábricas en Europa. BYD (Build Your Dreams), cuyos representantes llegaron a visitar los terrenos de la ZALIA en Gijón en 2023 cuando buscaban emplazamiento para su primera fábrica en Europa (que finalmente se fue a Hungría), considera ahora a España como país favorito para su tercera planta en el continente, que se dedicará al ensamblaje de coches. Además, la también china SAIC, fabricante de la marca de origen británico MG, baraja el Noroeste de España como emplazamiento para su primera fábrica en Europa. Con Galicia ya hay contactos.