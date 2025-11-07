PI Studio

Así fue la gala de entrega de los Premios Empresa del año Banco Sabadell de LA NUEVA ESPAÑA

Desde una huerta ecológica a los sistemas de defensa más sofisticados. De productos de queso y leche a buques con la mejor tecnología. Del análisis medioambiental más concienzudo a la sidra más sabrosa. De puertas contra incendios al calor de la hostelería local. Los sectores más variopintos de la economía de Asturias convivieron anoche en la segunda edición de los premios "Empresa del año Banco Sabadell" de LA NUEVA ESPAÑA. Diez galardones a compañías, empresarios y asociaciones de ámbitos diversos, todos con un propósito común, como se puso de manifiesto en la gala: seguir trabajando en y por la región. Más información