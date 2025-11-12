Amor Domínguez

Los motivos por los que más de 8.900 hogares asturianos deben evaluar ya sus riesgos laborales para no ser sancionados

Los más de 8.900 hogares asturianos con empleadas del hogar están obligados a evaluar los riesgos laborales del domicilio y a tomar medidas de prevención antes del próximo viernes día 14. De incumplir este requerimiento, los hogares se exponen a sanciones administrativas. En Asturias estaban dadas de alta en la Seguridad Social al cierre del pasado mes un total de 7.686 trabajadoras del hogar. Algunas de ellas desempeñan su labor en más de un domicilio.