Los motivos por los que casi 700 hogares asturianos han perdido el derecho a cobrar el bono social térmico

Casi 700 familias asturianas con dificultades económicas han perdido el derecho a percibir el bono social térmico de 2023 y más de 500 (la mayoría incluidas entre las familias anteriores) el de 2022. Estas ayudas están destinadas a paliar la pobreza energética y financian los gastos de calefacción, cocina y agua caliente de los consumidores vulnerables. Son gestionadas por las comunidades autónomas y se conceden automáticamente a los perceptores del bono social eléctrico que cobran familias necesitadas y numerosas, y pensionistas con paga mínima. Sin embargo, para abonar las ayudas, el Principado precisa de una cuenta bancaria del beneficiario y en los casos de esos cientos de hogares no lo obtuvo.