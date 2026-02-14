A.D.

ArcelorMittal tendrá mermada su capacidad de producción de acero en Asturias al menos hasta agosto

El horno alto "B" de ArcelorMittal en Gijón, uno de los dos pilares de la cabecera siderúrgica asturiana, estará parado al menos cuatro meses, hasta junio. Además, no recuperará su plena capacidad de producción hasta agosto, siempre que no surjan nuevos imprevistos en la operación de vaciado y reactivación del horno que ha aprobado la compañía. ArcelorMittal seguirá operando con un único horno alto en Asturias, el "A", como ha hecho desde septiembre por los problemas de estabilidad en el "B". Más información