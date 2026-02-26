A.D.

La Seguridad Social permite adelantar la jubilación a los 56 años a personas con párkinson y otras 10 enfermedades

La Seguridad Social facilitará que los trabajadores enfermos de párkinson, espina bifida, enfermedades renales o lesiones medulares, entre otros, puedan jubilarse antes sin perder pensión. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado este jueves un cambio reglamentario que incluirá 11 nuevas patologías en el listado oficial de discapacidades que permiten acceder al retiro anticipado. Una medida que podría entrar en vigor a partir del segundo semestre del año y que busca beneficiar a unas 50.000 personas que actualmente están trabajando. Más información