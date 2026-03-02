VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

Un millar de autónomos toma las calles de Oviedo al grito de "No nos mires únete": "Solo pedimos condiciones de trabajo dignas"

Los autónomos vuelven a echarse a las calles para visibilizar el "malestar" del colectivo ante la "falta de respuestas estructurales" a sus problemas. Las movilizaciones convocadas por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N para este lunes alcanzarán a 40 ciudades de todo el país, incluida la capital asturiana.Tras la "histórica" convocatoria del 30 de noviembre, que logró movilizar a "más de 80.000 autónomos" en 21 ciudades, señala la plataforma, se ha vuelto a convocar a miles de trabajadores por cuenta propia a las calles de toda España.