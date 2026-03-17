Atlas News

Las estaciones de servicio aseguran que solo están repercutiendo la mitad de la subida de precios

El enfado es mayúsculo entre los conductores que no entienden que los combustibles hayan subido tanto en tan poco tiempo. Los gasolineros se defienden con datos. Los combustibles tienen su propia cotización internacional influenciada, pero independiente, de la del petróleo. Afirman que están comprando el gasóleo un 50% más caro, pero solo han trasladado la mitad de esa subida al consumidor, y que tampoco están vendiendo más cara la gasolina almacenada en sus depósitos porque no tienen esa capacidad física para poder especular con el precio. Los expertos aseguran que las estaciones de servicio están anticipando futuras subidas porque les preocupa el coste de reposición, que es el precio al que van a tener que reponer sus existencias. Un precio que luego da la sensación de que no baja tan rápido porque, según los economistas, se fijan en el precio al que compraron y que ahora les supone un sobrecoste de 12.000 euros por tanque. Más información