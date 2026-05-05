María González Falcó

El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres

La conciliación laboral para padres con niños menos de 12 años, así como personas que cuidan de sus mayores en casa suele suponer un quebradero de cabeza para muchos hogares por los horarios laborales y los turnos de trabajo. Sin embargo, el Gobierno cuenta con herramientas para ayudar a estos trabajadores y que son desconocidas por muchos de ellos.