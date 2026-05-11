María González Falcó

El aviso de Hacienda que está llegando a miles de ciudadanos por culpa de los juegos en línea tras hacer la declaración de la Renta: unos beneficios el usuario desconoce y suponen una multa

La Guardia Civil de Pontevedra advirtió del incremento de los casos de suplantación de identidad con Hacienda para ocultar ganancias de los juegos en línea.

Según informó el Instituto Armado en un comunicado, los ciberdelincuentes usan datos personales de terceros para ocultar beneficios obtenidos en plataformas de juego en línea.

Muchas personas no se percatan de los hechos hasta que realizan la declaración de la renta o reciben notificaciones de la AEAT por unos beneficios que no reconoce. El objetivo es camuflar su actividad para que los impuestos por esas ganancias recaigan sobre la otra persona, causando un grave perjuicio en muchos casos.