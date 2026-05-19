Juan Plaza

El Noroeste planta cara a la desconexión: las patronales exigen acelerar el Corredor Atlántico

Mesa redonda: «Corredor Atlántico y cadena de suministro». Modera Daniel Domínguez, director de La Opinión A Coruña. Intervienen María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; y Juan María Vallejo, vicepresidente de CEOE Castilla y León y presidente de FELE (Federación Leonesa de Empresarios).