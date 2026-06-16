A.D. / Europa Press

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Zapatero solicita que no se le interrogue esta semana por las joyas pero sí por Plus Ultra

El polémico hallazgo de joyas en la caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en alrededor de 1,3 millones de euros, han puesto el foco sobre un tipo de patrimonio que, pese a su brillo, suele pasar desapercibido cuando se habla de riqueza.

Entre personas acaudaladas, ¿es habitual tener joyas valoradas en 1,3 millones?. Si se pone la lupa en Asturias y se tiene en cuenta el patrimonio declarado a Hacienda (de la economía sumergida, evidentemente, no hay datos contrastables) la respuesta es, claramente, no. Más información