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La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma

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A.D.

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La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ampliado en 11 el número de patologías que permitirán adelantar la jubilación por razón de discapacidad en grado igual o superior al 45%. Esta medida hará posible que en torno a 50.000 personas con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, debido a la patología que padecen. Así lo ha confirmado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras reunirse con el presidente del CERMI, Luis Cayo, y otros representantes de la organización, enmarcada en la semana en que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

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