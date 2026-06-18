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Los taxistas asturianos se unen para denunciar a las plataformas VTC por competencia desleal

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A.D.

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Los taxistas asturianos se unen para denunciar a las plataformas VTC por competencia desleal

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El sector del taxi en Asturias empieza a organizarse para hacer frente a la «competencia desleal» de las plataformas VTC y defender su actividad. Asociaciones de taxistas de la región se han unido y ya trabajan de manera coordinada para denunciar posibles irregularidades de vehículos de alquiler con conductor, sobre todo vinculadas a la captación de clientes en la vía pública o a la prestación de servicios urbanos. Más información

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