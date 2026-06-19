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FADE exige al Principado “menos diagnósticos de la economía de Asturias y más acción”

FADE exige al Principado “menos diagnósticos de la economía de Asturias y más acción”

Mario Canteli / Amor Domínguez

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FADE exige al Principado “menos diagnósticos de la economía de Asturias y más acción”

Mario Canteli / Amor Domínguez

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La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha reclamado este viernes al Gobierno del Principado que “se hagan menos diagnósticos sobre la economía asturiana, menos informes a 2030, 2035 o 2040, sino pasar a la acción y ejecutar”. Calvo se ha pronunciado así delante el presidente autonómico, Adrián Barbón, durante la clausura de la asamblea general de FADE, celebrada en el Centro Niemeyer de Avilés.

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