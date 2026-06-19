Mario Canteli / Amor Domínguez

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FADE exige al Principado “menos diagnósticos de la economía de Asturias y más acción”

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha reclamado este viernes al Gobierno del Principado que “se hagan menos diagnósticos sobre la economía asturiana, menos informes a 2030, 2035 o 2040, sino pasar a la acción y ejecutar”. Calvo se ha pronunciado así delante el presidente autonómico, Adrián Barbón, durante la clausura de la asamblea general de FADE, celebrada en el Centro Niemeyer de Avilés.