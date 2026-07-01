A.D. / Europa Press

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Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: Famosos como Mario Conde, Isabel Pantoja , Paz Vega, Bertín Osborne o Kiko Matamoros deben más de 600.000 euros cada uno

En la nueva lista de grandes morosos con Hacienda, en la que figuran aquellos que adeudan más de 600.00o euros, siguen figurando caras conocidas como las del empresario Mario Conde, la cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne. También regresan a la lista personajes televisivos como Patricia Conde o Kiko Matamoros, pero los mayores morosos siguen siendo grandes compañías, principalmente del sector inmobiliario, entre las que destacan Reyal Urbis, con una deuda de 265 millones. Más información