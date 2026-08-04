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Las olas de calor elevan el consumo de luz a su nivel más alto en 18 años

El calor histórico de julio no solo ha batido récords de temperatura. También ha disparado el consumo de electricidad. El que ha sido el mes más caluroso en España desde 1961, según la Aemet, llevó la demanda eléctrica nacional a su segundo nivel más alto desde que hay registros (2007), por detrás del máximo alcanzado en enero de 2008, justo antes del inicio de la crisis financiera, según los datos de Red Eléctrica.