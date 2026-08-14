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Nueva jornada de huelga en la compañía Ryanair

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Muchos inician hoy sus vacaciones de verano y piensan coger un vuelo. Se pueden llevar una desagradable sorpresa. La tripulación de cabina de Ryanair vuelve a estar en huelga. La compañía ha anunciado que mantiene todos los vuelos previstos para hoy, los considera servicios mínimos. El paro se repetirá mañana y el sábado, días en los que coincidirá con el de la aerolínea Easyjet.