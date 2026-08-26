A.D.

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Casi la mitad de los asturianos viven directamente del Estado: más de 450.000 personas dependen de una renta pública

Casi la mitad de los habitantes de Asturias viven directamente del Estado. La conclusión surge de sumar los distintos colectivos de la región que, por diferentes razones, perciben una renta pública. Si se agregan los 293.756 pensionistas, los 69.706 trabajadores de las administraciones públicas; los parados que cobran prestación (30.366), los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (46.518) y los del salario social (16.718), el resultado total es de 457.064 personas en Asturias cuyo pagador es el Estado. Teniendo en cuenta que la población regional es de 1.026.726 personas, el porcentaje de ciudadanos que cobran del sistema público es el 44,5%. Es decir, cuatro de cada diez asturianos. Casi la mitad. Más información