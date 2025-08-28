Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo

La selección española debuta ante Georgia con el deseo de coger buenas sensaciones y sumar un triunfo vital

El entrenador de la selección española de baloncesto, Sergio Scariolo, da instrucciones a Santi Aldama (c).

El entrenador de la selección española de baloncesto, Sergio Scariolo, da instrucciones a Santi Aldama (c). / Mariscal / EFE

Ramon Palomar

La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.

La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.

