Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo

La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.

La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.

Triple de Saint-Supery para acortar las diferencias! 19-12

Baldwin da un +10 a Georgia, en un mal inicio de España

Georgia sigue anotando con extrema facilidad....17-9 las diferencias siguen creciendo

Otra pérdida más de España...entran Pradilla y Juancho Hernangómez

Baldwin anota para Georgia, 15-9

Primer triple de España que logra Joel Parra!

Entra en juego Saint-Supéry en lugar de De Larrea

Scariolo pide más agresividad defensiva, especialmente en el juego exterior

Con cuatro balones perdidos y con problemas en ataque, Scariolo pide tiempo muerto porque España no ha empezado demasiado clarividente en ataque