Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo

Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder ante los georgianos y hoy lucharán por la victoria para conseguir una plaza en los octavos de final

Juancho Hernangómez intenta una canasta durante el Georgia-España del Eurobasket 2025

Juancho Hernangómez intenta una canasta durante el Georgia-España del Eurobasket 2025 / ALBERTO NEVADO

Iker Kind

La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.

Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.

Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo

Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo

