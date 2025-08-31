Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo

La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final

El entrenador de la selección española de baloncesto, Sergio Scariolo, da instrucciones a Santi Aldama (c) durante el partido amistoso ante Alemania que disputaron el jueves en el Madrid Arena. EFE/Mariscal

El entrenador de la selección española de baloncesto, Sergio Scariolo, da instrucciones a Santi Aldama (c) durante el partido amistoso ante Alemania que disputaron el jueves en el Madrid Arena. EFE/Mariscal / Mariscal / EFE

Iker Kind

La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.

El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.

