En Directo
BALONCESTO
Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo
La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.
El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.
ESP 19-9 CYP
Probó desde el exterior Juancho y recibió una falta de Willis Jr. Tres tiros.
ESP 19-9 CYP
¡Final del primer cuarto! Diez arriba España, sin tener que exprimirse demasiado.
ESP 19-9 CYP
Varios errores consecutivos de ambas selecciones y falta sobre Pradilla.
ESP 19-9 CYP
Robo y mate en el contraataque de De Larrea.
ESP 17-9 CYP
¡TRIPLE DE WILLY! Nueve puntos ya para el jugador del Barça.
ESP 14-9 CYP
A una pierna Brizuelaaaaaaaaa. Su primera canasta. Antes anotó Pashialis.
ESP 12-7 CYP
Dos más para Willy, superior al defensa chipriota.
ESP 10-7 CYP
A tabla la canasta de Stylianou.
ESP 10-5 CYP
Falla los dos tiros libres Willy Hernangómez.
ESP 10-5 CYP
Falta de Simitzis a López-Arostegui.
