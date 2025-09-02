En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Italia, en directo
Una victoria daría a los de Scariolo el billete directo a octavos de final
Marc del Río
La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.
Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).
Así llegan los dos equipos
España e Italia llegan a la cita con el mismo balance de victorias y derrotas (2-1). Los de Sergio Scariolo arrancaron el Europeo con derrota ante Georgia (83-69), pero llegan al choque tras haber derrotado de manera contundente a Bosnia (88-67) y a Chipre (91-47). Por su parte, Italia también cayó en la jornada inaugural ante Grecia (75-66), pero ha sido capaz de derrotar en los últimos dos encuentros a Georgia (78-62) y a Bosnia (79-96)
Las cuentas de España
España tiene las cuentas claras de cara a la clasificación para los octavos de final. Ganando a Italia, Sergio Scariolo y sus jugadores se aseguran el pase de ronda. En caso de derrota, todavía quedaría un último comodín ante Grecia el próximo martes. En cambio, si España cae ante italianos y helenos, y Bosnia gana a Georgia en la jornada final, 'La Familia' quedaría eliminada
¡Arrancamos el directo!
¡Muy buenas tardes! Iniciamos la narración del trascendental Italia - España del Eurobasket, en el que 'La Familia' puede dejar sellada su clasificación para los octavos de final si consigue la victoria ante el combinado italiano
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- El restaurante gijonés Los Patios echa la persiana
- Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón