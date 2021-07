En su cuenta de Instagram Lomana ha querido contestar a los que la han criticado por su indumentaria en las redes sociales. Camina con ropa cómoda pero elegante y perfectamente arreglada. "A todas las criticonas de Instagram, yo hago el Camino de Santiago como me gusta, como quiero, como si quiero ir vestida de Chistian Dior", explica en un alto de su ruta por tierras leonesas. De todos modos reconoce que ha seguido algunos consejos de sus seguidores, como el de llevar calzado cómodo o ropa de abrigo. "Me he comprado estas zapatillas supercómodas", reconoce.