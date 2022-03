Eva Zaldívar se ha convertido en la protagonista involuntaria de la entrevista con la que Ivonne Reyes reaparecía este viernes en el 'Deluxe' después de que Pepe Navarro asegurase con rotundidad el pasado mes de noviembre que Alejandro Reyes no es su hijo y tiene pruebas para demostrarlo.

El tono beligerante de la venezolana dejando claro que el joven no va a someterse a ninguna prueba de paternidad ya que no tienen ninguna duda de que Pepe es su padre provocaba que la exmujer del presentador entrase telefónicamente en el programa para cargar contra Ivonne y mantener que Alejandro no es hermano biológico de sus hijos pero que de serlo estarían encantados de darle la bienvenida a su familia.