Después de una semana alejada de todo y de todos - principalmente de la sobreexposición mediática que la persigue desde hace meses - Marta Riesco ha vuelto al trabajo en 'El programa de AR' y 'Ya son las 8' y, visiblemente recuperada, no ha tenido problemas en volver a abrir su corazón y desvelar cómo está su relación con Antonio David Flores. Asegurando que en estos momentos está "soltera y sin compromiso", la reportera ha dejado entrever que su ruptura con el ex de Olga Moreno no es definitiva y que en sus manos está el que retomen su historia de amor.