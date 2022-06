Marta Riesco no pasa por su mejor momento. Las afirmaciones que realizó la semana pasada asegurando que Rocío Carrasco le había llamado para que cantase por Rocío Jurado en un concierto solidario se han vuelto en su contra. Especialmente después de que la propia Rocío Carrasco negase la mayor y Riesco no tuviese prueba alguna para demostrar que ella no había mentido. Ahora Marta Riesco tiene nuevo reto profesional por delante y para nada tiene que ver con la televisión ni tampoco con la música. La reportera ha sorprendido a sus seguidores anunciando que va a escribir un libro sobre su vida.