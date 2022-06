En medio del gran revuelo familiar que siguen viviendo, Kiko Rivera ha decidido irse de España. Ha hecho las maletas y se ha ido a la playa con su mujer y con sus hijas a pesar de que en los próximos días se podrá conocer la sentencia de la posible condena a su madre, que se sentó la pasada semana en el banquillo de los acusados. Lejos de acobardarse Rivera ha colgado incluso un post en Instagram en donde habla de su pasado y su futuro profesional y en donde lanza mensajes de todo tipo a sus cientos de miles de seguidores. "Me paro a pensar en todo lo vivido y haciendo una evaluación , llego a la conclusión que he vivido y logrado cosas que no todo el mundo logra. Diez años han pasado de mi debut en la música, y fue con "así soy yo" donde estuvimos en la cima, porque estuvimos sí y eso no lo consigue cualquiera, Número uno en ventas durante siete semanas", reflexionaba el hijo de la tonadillera haciendo hincapié en que después le llegaron sus discos de oro y de platino y que cientos de personas "bailaran y gozaran" sus canciones.