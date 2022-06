Isa Pantoja y Asraf están disfrutando junto el pequeño Alberto de unas inolvidables vacaciones en Egipto. La familia lleva ya dos días en la capital donde no han parado de visitar las maravillas del país y aprovechar para hacer fotos y videos de recuerdo. Isabel Pantoja ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados. La tonadillera ha sido citada para declarar por un posible delito de insolvencia punible por el que la fiscalía le pide 3 años de cárcel y por el que podría volver a ingresar en prisión. Mientras todo esto transcurría, Isa Pantoja ha contemplado atónita las imágenes de su madre desde 'El programa de Ana Rosa', donde colabora habitualmente. "Estoy sin palabras. Esta noche no he podido dormir, he pensado todo el rato en ella...", ha expresado al ver las imágenes en las que Pantoja es escoltada hasta llegar al juzgado y a la vez una multitud de periodistas se abalanzan sobre ella. "Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos...", reconocía Isa.