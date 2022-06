Finalmente no ha podido ser. Ha estado cuatro semanas preparándose con una exigente y durísima rutina de entrenamiento, pero David Bustamante no consiguió vencer a su adversario en el ring de boxeo. El cantante cántabro, abandonó el Pabellón Olímpico De Badalona tras resultar perdedor en el combate de boxeo. El cantante salió del evento con rostro cansado, con la toalla que lleva en el cuello y se subió al coche para marcharse. Tras la derrota, David ha recibido cientos de mensajes por parte de muchos fans pero también de amigos muy cercanos, que le han querido mostrar todo su apoyo. Es el caso de Narcís Rebollo: "Felicidades, aprender de una derrota es una victoria en la vida"; Roberto Leal: "Ejemplo dentro y fuera. Coraje dentro y fuera. Amigo y compañero dentro y fuera. Eres un superclase y los que te admiramos, hoy lo hacemos un poquito más. A por otra aventura más. Tuya es la vida"; Luis Canut: "El número uno"; Julia Medina: "Eres el mejooooooooor"; Manu Tenorio: "Te equivocaste a la hora de elegir el momento, ¡yo te conozco y podrías haber dado muchísimo más de tí! Grande Busta"; o Manuel Martos, Raquel Rodríguez... incluso Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría que no ha dudado en darle a 'me gusta' a su publicación.