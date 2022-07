Ana Rosa Quintana reaparecía hace unas semanas en una fiesta que hacía su productora donde nos encontrábamos con grandes rostros de Telecinco. Fue allí cuando la presentadora de televisión mostraba su nuevo cambio de imagen, con el pelito corto y rubia. Ana Rosa prepara su vuelta a los platós de televisión para septiembre cuando se vuelva a poner frente a la cámara. Mientras tanto, la periodista está descansando en compañía de sus seres queridos después de haber pasado unos meses complicados luchando contra un cáncer de mama.

Este viernes Ana Rosa Quintana acudía al Flamenco Festival Trocadero para disfrutar de las actuaciones en directo, y nos confesaba cómo se encontraba: "bueno, vamos a estar un ratito". La periodista no ha querido perderse este evento y no dudaba en acudir acompañada por su marido. La presentadora de televisión agradecía los cumplidos a la prensa por su nuevo look y asegura que ahora vienen unos meses de relajarse y disfrutar del verano: "sí, ya tranquilita. Gracias". Del brazo de Juan Muñoz, Ana Rosa caminaba hasta la entrada del festival para disfrutar de una noche de lo más apasionada junto a su marido.

Hace ya nueve meses del momento en el que Ana Rosa Quintana anunció en su programa, en directo, que padecía cáncer de mama y que, centrada en su recuperación e intentando estar tranquila en estos duros momentos, dejaba la televisión temporalmente.

Desde entonces, sus apariciones se producían veces contadas y casi siempre a través de sus redes sociales, donde la presentadora nos ha ido contando periódicamente cómo se encuentra, qué tipo de cosas le están ayudando en este proceso tan delicado - como la práctica de yoga o una buena alimentación - o lo agradecida que está por las impresionantes muestras de cariño que ha recibido desde que en noviembre desveló su enfermedad.