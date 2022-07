Con más de 10 fuegos activos, España está sufriendo uno de los peores veranos de los últimos años. "Jerez no se ha librado, tampoco Extremadura, Galicia, Barcelona y más sitios por la Península Ibérica. Algunos no lo sabréis pero me he criado en el campo y ver estos incendios me apena muchísimo. Gracias a vivir en el campo aprendí mucho de la gente que vive en el campo y del campo. Ellos son los auténticos expertos... limpien los montes, hagan más cortafuegos, caminos", explica en el mensaje que se ha vuelto viral.