Paula Echevarría se ha quedado "flipada" con el concierto de C. Tangana. El artista actuó este lunes en el Starlite, causando una gran sensación entre los asistentes. Prueba de ello, ha sido la asturiana que se ha declarado fan incondicional del madrileño. "Cuantísimo talento encima de un escenario, que gusto ir a ver un show y que de principio a fin no te sobre nada, iría a verle 100 veces seguidas y se que no me cansaría", ha dicho sobre la actuación.

La asturiana disfruta de sus vacaciones en Marbella. Son días de descanso, de playa y también de disfrutar de la música. Paula acudió al concierto por primera vez, aunque ya le habían advertido que "iba a flipar". Y lo hizo. La actriz salió fascinada ante una actuación que no sabía si era una obra de teatro, un videoclip, una película o todo junto. Tras asistir al evento se hizo fotos con el artista y lo dejó claro: "Pucho [como se le conoce al artista], a sus pies". C. Tangana está girando por toda España con su espectáculo. Hace unos días acudió al festival Bombastic, en Lugo de Llanera, donde era uno de los platos fuertes del elenco de artistas.