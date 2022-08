Ana María Aldón ha confirmado que la crisis con su marido es real y que no sabe si esta situcuaón tiene marcha atrás: "Nosotros no hemos hablado de separación ni de divorcio. Crisis, vale", aclaraba. Eso sí, la diseñadora ha confesado que no ha existido conversación alguna con José Ortega Cano: "No nos hemos sentado a hablar de nada y yo no tengo ninguna intención. Nadie nos va a marcar los tiempos y si algún día tenemos que decir algo, lo diremos", aseveraba. El entorno del diestro se ha mostrado muy preocupado por su estado de salud, el último en hablar ha sido el jinete Antonio de la Puerta que ha comentado que a su amigo José Ortega Cano le está afectando la presión mediática en torno a su relación con Ana María Aldón.