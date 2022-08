Nacho Palau estuvo hace unos días ingresado recuperándose del problema de salud que arrastra desde su regreso a España tras su paso por 'Supervivientes 2022'. El tercer finalista, que no pudo acudir al debate final del reality por culpa de una reacción alérgica, tuvo que ser ingresado el pasado jueves en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. 'El programa del verano' informó sobre el estado actual del ex de Miguel Bosé, que apareció con el rostro hinchado en la gala final del concurso. Después de hablar con la madre de Palau, Paloma Barrientos explicó que ya ha recibido el alta: "Está en casa, con la medicación que le están dando ya está bien". Nada más conocer la noticia, las muestras de apoyo al exconcursante de ‘Supervivientes 2022’ han sido multitudinarias. Además de sus muchos seguidores, la expareja de Miguel Bosé ha recibido el cariño de todos sus amigos y compañeros del reality, quienes se han volcado con él, haciéndole llegar toda su fuerza y energía. Anabel Pantoja, Tania Medina o Marta Peñate fueron los primeros en reaccionar a la publicación del ex de Miguel Bosé