Las vacaciones de ensueño de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en México no se han librado de polémicas. La pareja ha compartido algunas de las instantáneas de un viaje que según han reconocido ambos, "les ha cambiado a nivel personal". A las publicaciones sobre sus rutinas gastronómicas o sus experiencias en entornos exóticos se sumaba una de la propia Cristina que ha indignado a sus seguidores hasta el punto de que la presentadora no ha dudado en bloquear los comentarios para suavizar las críticas. "No son monos de feria", han clamado sus seguidores al ver uno de sus vídeos de TikTok. "No puedes utilizarlos, no todo vale para conseguir más likes", comentaba otro usuario. De momento Pedroche no se ha pronunciado y ha querido dejar que la polémica se enfrie.