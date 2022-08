Llegó el día. Después de semanas de espera este lunes comienza en una granja de la Sierra de Cádiz la grabación de una de las grandes apuestas de Mediaset para este otoño, 'Pesadilla en el paraíso'. Entre los rostros conocidos que lucharán por salir adelante sin cosas tan básicas como electricidad, agua caliente o alimentos está Pipi Estrada.

El periodista entra en el nuevo reality de Telecinco con pareja, Andreína, y durante estos meses está convencido de que ella no aparecerá en televisión para hablar sobre su relación. Así lo explicó en 'Sálvame', donde añadió que su novia no está interesada en el mundo de los medios de comunicación.

Pero antes de embarcarse en esta aventura, Andreína ha querido hacerle una declaración de amor en sus historias de Instagram, red social en la que apenas acumula 200 seguidores y que tiene privada. "Disfruta, mi amor, te echaré de menos", son las palabras que ha escrito Andreína y que han salido a la luz porque Pipi Estrada las ha compartido en sus redes sociales. Andreína, que tiene 35 años y es de origen venezolano, ha escrito estas palabras junto a dos grandes corazones rojos y una foto en la que se puede ver a Pipi Estrada despidiéndose de ella antes de iniciar su andadura en 'Pesadilla en El Paraíso'